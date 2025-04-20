Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 610 daimi işçi alıyor! EÜAŞ personel alımı kadro dağılımı nedir?
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere toplam 610 daimi işçi alımı yapacak. Alımda 11 engelli ve 16 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar da yer alacak. Başvurular 21 Nisan itibarıyla başlayacak ve başvuru sürecinin ardından, şartları sağlayan adaylar arasından açık pozisyon sayısının 4 katı kadar kişi kura ile belirlenecek. Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kazanan adaylar sözlü mülakat için davet edilecek. Peki kimler, EÜAŞ personel alımı için başvuru yapabilir, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 11 engelli ve 16 eski hükümlü dahil olmak üzere toplam 610 daimi işçi alımı yapacak. Başvuru süreci 21 Nisan’da başlayacak ve başvuruların ardından, açık pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekiminin ardından belirlenen adaylar, sözlü mülakata davet edilecek. İşte, EÜAŞ 610 daimi işçi alımına dair tüm detaylar...
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 583 İŞÇİ ALIYOR
EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 583 daimi işçi alıyor. Adaylar, 21 Nisan-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilir.
583 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların; başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirket web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.
583 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
EÜAŞ Genel Müdürlüğü,; makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, kimya teknisyeni ve iş makineleri operatörü olmak üzere 583 kişi alacak.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK
EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 11 engelli işçi alımı yapacak. Başvurular, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla yapılacak.
Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ KADRO DAĞILIMI
EÜAŞ Genel Müdürlüğü büro işçisi kadrosunda 11 engelli işçi alımı yapacak.