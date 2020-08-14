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Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz döneminde üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 62,08 oldu. Böylece, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda yer alan elektrik üretiminin üçte ikisinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan yapılması hedefine yaklaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 7 aylık döneminde 162 milyar 131 milyon 457 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 169 milyar 34 milyon 33 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.

Bu dönemde üretilen elektriğin 100 milyar 651 milyon 208 bin kilovatsaatlik kısmı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.

Söz konusu dönemde üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 17'de kalırken, ithal kömürün payı yüzde 20,87, yerli kömürün payı yüzde 14,89 oldu.

Hidroelektrik santraller ortalama yüzde 33,25 payla üretime en fazla katkı sağlayan kaynak olarak belirlendi. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,72 oldu. Elektriğin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan üretildi.

Böylece, bu yıl ocak-temmuz döneminde üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,08 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 65 olarak hesaplanmıştı.

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay yüzde 72 ile nisan oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay ise yüzde 51,83 ile ocak olarak kayda geçti.

İTHALAT ARTTI, İHRACAT AZALDI

Ocak-temmuz döneminde 1 milyar 608 milyon 140 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyar 153 milyon 500 bin kilovatsaat olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatı bu yıl ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'a yakın arttı.

Elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azaldı. Söz konusu dönemde 1 milyar 82 milyon 335 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 747 milyon 112 bin kilovatsaat olmuştu.

Öte yandan, Türkiye'nin geçen yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420 megavat seviyesinde bulunan elektrikte kurulu gücü, bu yıl haziran sonu itibarıyla 92 bin 97 megavata yükseldi.