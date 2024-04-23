23 Nisan 2024 Salı BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisinin yaşanacağı il ve ilçeleri duyurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Salı günü İstanbul'da belli saat aralıklarında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 23 Nisan 2024 Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler listesi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) bakım - onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurdu. Yaşanan bu gelişme, "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 23 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 22 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ'ın 23.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde: