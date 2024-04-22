Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bugün AVM'ler kaça kadar açık?

        23 Nisan'da AVM'ler açık mı? Bugün AVM'ler kaça kadar açık?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında törenlerle büyük bir coşku içinde kutlanıyor. Bayram için hazırlıklar sürerken, 23 Nisan'da AVM ve marketlerin çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 23 Nisan Salı AVM'ler açık mı sorunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan marketler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Resmi tatil statüsünde yer alan 23 Nisan'da, kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, birçok özel şirket hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bugün marketler kaça kadar açık?" İşte detaylar...

        2

        23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler ve zincir marketler açık olacak.

        3

        2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

        9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        4

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

        2, 3, 4 kıtalık en güzel 23 Nisan şiirleri!
        2, 3, 4 kıtalık en güzel 23 Nisan şiirleri!
        23 Nisan'da borsa açık mı?
        23 Nisan'da borsa açık mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi