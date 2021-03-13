HABERTURK.COM

Renault Grubu markalarından Dacia'nın tam elektrikli modeli Spring'in fiyatı açıklandı. 3 farklı versiyon ile yollara çıkacak olarak otomobilin, Fransa'da devlet teşvikli fiyatının 12 bin 403 euro olduğu açıklandı.



Yeni Dacia Spring’in ön siparişlerinin 20 Mart itibarıyla alınmaya başlanacağı da verilen bilgiler arasında.

Aracın arka koltuksuz bin 100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı 'Cargo' versiyonunun ise 2022 yılından itibaren yollarda olacağı belirtildi.

SUV görünümü ile dikkat çeken yüzde 100 elektrikli otomobilin, WLPT verileriyle 230 km’lik (şehir içi 305 km) menzile sahip olduğu kaydedildi.