Pasaportlarda yeni dönem! Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi EES nedir, hangi ülkeleri kapsıyor?
Avrupa sınırlarında pasaport damgası dönemi sona eriyor. Avrupa Birliği, geçişleri dijitalleştirecek Giriş/Çıkış Sistemi (EES) devreye alıyor. 29 ülkede devreye girmesi beklenen Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor. Peki, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi EES nedir, hangi ülkeleri kapsıyor? İşte Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi ile gelecek yenilikler...
Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi’ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) devreye alıyor. 29 ülkede geçerli olacak sistem, Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Peki, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi EES nedir, hangi ülkeleri kapsıyor? İşte detaylar...
ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ NEDİR?
Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.
Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anında tespit edilerek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.
Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.
EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.
ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?
AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.
Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.