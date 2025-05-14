Elektronik sigara uyarısı: En büyük problemlerden biri

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaraların kısa sürede akciğer yetmezliği, solunum sıkıntısı ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİYOR"

Elektronik sigaraların günümüzde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Elektronik sigaralar aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Normal sigaranın etkilerini ve içeriklerini biliyoruz ancak elektronik sigaralar söz konusu olduğunda ciddi bir çeşitlilikle karşılaşıyoruz. İçerikleri konusunda net bilgiler olmaması ve yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi bu cihazları daha da riskli hale getiriyor. Özellikle yeni kullanmaya başlayanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor” diye konuştu.

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"AKCİĞERDE CİDDİ HASARLAR OLUŞABİLİYOR"

Elektronik sigaraların akciğerde birçok farklı tabloya yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, “İçeriğine göre yan etki spektrumu çok geniş. Alerjik reaksiyonlardan ölümcül organ yetmezliklerine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açabiliyor. Özellikle akciğer hastalıkları ve astım benzeri belirtiler oluşturabiliyor. Bu cihazlar masum gibi sunulsa da özellikle gençlerde yoğun kullanım nedeniyle ciddi yan etkilere yol açıyor” ifadelerini kullandı.