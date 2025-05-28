Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Elektronörofizyoloji Bölümü İş İmkanları

Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir?

Elektronörofizyoloji, sinir sisteminin elektriksel faaliyetlerini ölçer, kayıt altına alır ve elde ettiği bu verileri analiz eder. Elektronörofizyoloji bölümü nedir dediğimizde, özellikle beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının teşhisi için kullanılabilecek teknolojik yöntemlerin detaylarının öğrencilere öğretildiği programdır. Bu programda beyin dalgalarının ölçülmesi, sinirsel iletim hızlarının değerlendirilmesi gibi işlemler yer alır. Beynin nasıl çalıştığı, sinir yollarının durumu, kasların sinirlerle olan iletişimi gibi alanlar araştırılırken bazı teknik yöntemler kullanılır. İşte kullanılan bu yöntemlerin tamamına Elektronörofizyolojik teknikler denir. Bu teknikler;

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- EEG (Elektroensefalografi)

- EMG (Elektromiyografi)

- PSG (Polisomnografi)

- EP (Uyarılmış Potansiyeller) şeklinde sıralanabilir.

Elektronörofizyoloji bölümünde bu teknikleri uygulayabilecek uzmanlar yetiştirilir. Sağlık sektörü ve teknik bilgilere ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalı olan Elektronörofizyoloji bölümü eğitim süresi ve Elektronörofizyoloji bölümü dersleri merak ediliyor.

Elektronörofizyoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Elektronörofizyoloji bölümü, Türkiye'de üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programdır. Eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarı yıldır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı aracılığı ile eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlayabilirler. Elektronörofizyoloji Bölümü Dersleri Elektronörofizyoloji öğrencileri, hem temel sağlık konuları hem de teknik bilgiler içeren bir planlama ile eğitim alırlar. Çünkü bu alan sağlık ile teknik uyguların kesiştiği bir bölümdür. Okulda okutulan başlıca Elektronörofizyoloji bölümü dersleri; REKLAM - İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

- Nöroanatomi

- Temel Elektrik ve Elektronik

- EEG ve EMG Cihazları

- Nörolojik Hastalıklar

- Tıbbi Terminoloji

- İlk Yardım derleri şeklinde sıralanabilir. Görüldüğü gibi bu program hem teorik hem de uygulamalı pratik dersleri içinde barındırır. Amaç öğrencileri iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Bunun için Elektronörofizyoloji bölümünde zorunlu staj uygulaması da yer alır ve mezunlar, sahada çalışmaya hazır gelir.

Elektronörofizyoloji Mezunları Ne İş Yapar? Eğitim programını başarıyla tamamlayan gençler, sektörde çalışmaya hak kazanır. Bunun beraberinde Elektronörofizyoloji mezunları ne iş yapar sorusu gelir. Mezuniyet ardından Elektronörofizyoloji teknisyeni veya Elektronörofizyoloji uzmanı unvanına sahip olanlar; sinir sistemiyle ilgili elektriksel verilerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve bu sonuçların doktorlara doğru bir şekilde sunulması görevini üstlenirler. Bunun için saydığımız teknik yöntemleri kullanırlar. Örnek vermek gerekirse, uyku bozukluklarının tanı sürecinde polisomnografi yani uyku testi yapılır. Elektronörofizyoloji teknisyenleri, bu testin her adımında aktif şekilde görev alırlar. Elektronörofizyoloji Mezunları Nerede Çalışır? Elektronörofizyoloji bölümü iş olanakları fazlasıyla geniştir. Sağlık sektörü ölmez ifadesine pek çoğumuz aşinayızdır. Sağlığa duyulan ihtiyaç hiçbir zaman azalmadığı için bu alandaki istihdam açığı da hiç bitmez. Elektronörofizyoloji mezunları nerede çalışır dediğimizde ise mezunlarının görev aldığı başlıca çalışma alanları şu şekilde;