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        Haberler Televizyon ELEME ADAYI OLDU! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın birinci eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Survivor'da adaya ve hayallerine veda eden son isim Pınar Saka olmuştu. İşte 16 Mart 2024 Survivor haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:42
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        Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Pınar'ın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        16 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Hakan oldu

        4

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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