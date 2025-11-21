MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 21 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan Afrika mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. MasterChef'in yeni bölümünde iki buton olacak, mavi butona basıldığında bir yemek 2 puan değerinde olacak. Sarı butona basıldığında ise bir yemek için 10 dakika ek süre istenebilecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Kasım Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer, eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti. Bir diğer eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Sezer (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Barış
Eylül
KIRMIZI TAKIM:
Ayla (Kaptan)
Gizem
Özkan
Sümeyye
Mert
Murat Can