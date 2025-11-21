Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım 2025 Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 21 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan Afrika mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. MasterChef'in yeni bölümünde iki buton olacak, mavi butona basıldığında bir yemek 2 puan değerinde olacak. Sarı butona basıldığında ise bir yemek için 10 dakika ek süre istenebilecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Kasım Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer, eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti. Bir diğer eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Sezer (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Barış

        Eylül

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayla (Kaptan)

        Gizem

        Özkan

        Sümeyye

        Mert

        Murat Can

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Eylül oldu.

        Dünün reyting birincisi kim oldu?
        Dünün reyting birincisi kim oldu?
        Hafta sonu altın fiyatları
        Hafta sonu altın fiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası