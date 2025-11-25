MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept, 'Pizzalar' oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, günün sonunda eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 25 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Her yarışmacı karşı takımdan bir yarışmacı ile eşleşti. Günün sonunda puan olarak rakibine üstün gelen takım, dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Hatırlanacağı gibi, ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Mert ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı Murat Can olurken, eleme potasına giden dördüncü adayı ise Çağatay oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!
MAVİ TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Çağatay
Ayla
Sezer
Mert
KIRMIZI TAKIM:
Özkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Barış
Hakan
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.