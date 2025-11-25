MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Her yarışmacı karşı takımdan bir yarışmacı ile eşleşti. Günün sonunda puan olarak rakibine üstün gelen takım, dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Hatırlanacağı gibi, ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Mert ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...