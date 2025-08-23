Son eleme adayı belli oldu! 23 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, yeni bölümünde eleme potasına girmemek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Şefler yarışmacılardan, 'Triliçe' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağın sahibi haftanın son eleme adayı oldu. Peki, 23 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye eleme potasına giden son yarışmacı...
MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Mert ve Sezer eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Hilal
Ayten
İhsan
Bilal
Mert
Sezer
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.