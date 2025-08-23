Habertürk
Habertürk
        ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        Son eleme adayı belli oldu! 23 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, yeni bölümünde eleme potasına girmemek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Şefler yarışmacılardan, 'Triliçe' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağın sahibi haftanın son eleme adayı oldu. Peki, 23 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:21
        1

        MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Mert ve Sezer eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Hilal

        Ayten

        İhsan

        Bilal

        Mert

        Sezer

        4

        MAVİ TAKIM

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Mert

        Sezer

        Onur

        Ayla

        Sercan

        İrem

        Cansu

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Ayten (Takım Kaptanı)

        Özkan

        Furkan

        Çağatay

        Gizem

        Hilal

        Çağlar

        İhsan

        Bilal

        İlhan

        6

        MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

