MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan, "Gala yemeği" yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılar, bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek ve bir tatlı yaptı ve yemekleri kendi seçti. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte İşte 27 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Can yarışmaya veda eden isim olmuştu. Mavi takım kaptanı Murat Can, kaptanlığı Mert'e bıraktığını açıkladı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla, eleme potasına Sezer'i gönderdi. Eleme potasında giden diğer yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağatay oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!
MAVİ TAKIM:
Mert (Kaptan)
Çağatay
Ayla
Sezer
KIRMIZI TAKIM:
Özkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Barış
Hakan