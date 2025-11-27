Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım 2025 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan, "Gala yemeği" yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılar, bir soğuk başlangıç, bir çorba, bir ara sıcak, bir ana yemek ve bir tatlı yaptı ve yemekleri kendi seçti. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte İşte 27 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Can yarışmaya veda eden isim olmuştu. Mavi takım kaptanı Murat Can, kaptanlığı Mert'e bıraktığını açıkladı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla, eleme potasına Sezer'i gönderdi. Eleme potasında giden diğer yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağatay oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

        MAVİ TAKIM:

        Mert (Kaptan)

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Özkan (Kaptan)

        Gizem

        Sümeyye

        Barış

        Hakan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Murat Can oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!