Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık 2025 Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununun konsepti, "Krokan Bush" olarak açıklandı. Eski yarışmacılar ve yeni yarışmacıları karşı karşıya getiren takım oyununu galibi günü kayıpsız kapattı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 20:11 Güncelleme: 09.12.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Çağatay mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Sergen olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık Pazartesi MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme ilk eleme adayı Hakan seçimi ile Erim oldu.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi