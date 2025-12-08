MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununun konsepti, "Krokan Bush" olarak açıklandı. Eski yarışmacılar ve yeni yarışmacıları karşı karşıya getiren takım oyununu galibi günü kayıpsız kapattı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Çağatay mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Sergen olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık Pazartesi MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.