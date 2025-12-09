TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı hangi tarihte, ödemeleri nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa satışı takvimini duyurdu. İstanbul ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 47 ilde 340 TOKİ arsa satışı açık arttırma yöntemiyle yapılacak. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı hangi tarihte, ödemeleri nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde olacak?
TOKİ arsa satışı tarihleri belli oldu. Milyonlarca arsa sahibi olmak isteyen vatandaş, satın almak istedikleri taşınmaz için yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan bedeli 24 aya varan taksitlerle ödeme imkânına sahip olacak. İşte, 2025 TOKİ arsa satışı tarihi, ödeme planı ve başvuru şartları
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ arsa satışları yüzde 25 peşin, 24 ay vade ve peşin alımlarda yüzde 20 indirim imkanı sunulmakta.
Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,
Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.