Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Keremcem olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Salı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...