Survivor heyecanı haftanın ikinci dokulmazlık oyunu ile sürdü. Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Zorlu parkurda rakibine puan üstünlüğünü sağlayan taraf gecenin sonunda ikinci dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Ocak 2026 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 2. eleme adayı Bayhan oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden ilk isim Selen oldu.