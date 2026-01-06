Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Salı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor heyecanı haftanın ikinci dokulmazlık oyunu ile sürdü. Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Zorlu parkurda rakibine puan üstünlüğünü sağlayan taraf gecenin sonunda ikinci dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Ocak 2026 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Keremcem olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ocak Salı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 2. eleme adayı Bayhan oldu.

        4

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        5

        ÜNLÜLER

        Keremcem

        Meryem Boz

        Serhan Onat

        Selen Görgüzel

        Mert Nobre

        Dilan Çıtak

        Seren Ay Çetin

        Murat Arkın

        Deniz Çatalbaş

        Bayhan

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden ilk isim Selen oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 