Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın llk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da heyecan dozu her geçen gün artıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaybeden takım, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 17 Şubat Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Zorlu parkular, yarışmacılar arasında rekabeti artırıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olması beklenen haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, iki takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
17 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım börek ödülünün de sahibi oldu.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı takım oylamasının ardından belli oldu. Acun Ilıcalı haftanın ilk eleme adayının takım oylaması sonucunda Hakan olduğunu duyurdu.
BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!
Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istemesiyle eleme düellosu 3 yarışmacı arasında gerçekleşecek. Başarı oranı daha yüksek olan oyun sonunu belirleyecek. 6 olan rakibini eler adaylıktan adını siler.
AYSU ELEMEDE YENİDEN YARIŞACAK
Aleyna Pınar karşılaşmasında kazanan Aleyna oldu. Pınar ve Aysu son finalde mücadele ettiler. Kazanan ise Pınar olurken Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.