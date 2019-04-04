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4 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Eleq bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusu, "Kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci Hasan Tahsin'in gerçek adı nedir?" şeklinde oldu. Tüm soruları doğru cevaplayanın para ödülü kazanacağı eleq ipucu cevabı haberimizde.
ELEQ İPUCU CEVABI
4 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı: OSMAN NEVRES
HASAN TAHSİN KİMDİR?
Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888, Selanik - 15 Mayıs 1919, İzmir),15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.
Aydoğan Yavaşlı tarafından kaleme alınan, "Ben Hasan Tahsin (İzmirli Çocuk)" isimli kitapta ise bu olay şöyle anlatılmaktadır; 1914 yılı başları, Osman Nevres İstanbul’a döner. Hacı Adil Bey bir gün onu çağırır. Şişli’de bir apartman dairesinde görüşürler. Eşref Bey, Hacı Adil Bey ve Osman Nevres kalır odada, ötekiler dışarı çıkar. Eşref Bey Teşkilat-ı Mahsusa’nın reisi olarak tanıştırılır. Teşkilat-ı Mahsusa ile tanışması böyle olur. Osman Nevres, Hasan Tahsin adını Teşkilat-ı Mahsusa’ya girmesiyle alır. Çünkü yeni bir kimlik ile bir takım çalışmalar yapacağı söylenir. Adınız Hasan Tahsin. Bükreş’e gideceksiniz ve… Balkan ülkelerini bize karşı kışkırtan bu iki belayı bir biçimde zararsız hale getireceksiniz.
4 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU INSTAGRAM'DA YAYINLANMIŞTIR
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