Eleq ipucu sorusu 19 Mart saat 20.00 yarışması için "Üvey Baba ve Baba Evi gibi TV’ye uyarlanan kitapların yazarı"ndan geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Üvey Baba ve Baba Evi gibi TV’ye uyarlanan kitapların yazarı kimdir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 19 MART

Bugünkü ipucu sorusu için hazır mısınız eleqseverler? Öyleyse konumuz edebiyat. Üvey Baba ve Baba Evi gibi TV’ye uyarlanan dramatik kitapların yazarı kimdir?

ELEQ İPUCU CEVABI: KEMALETTİN TUĞCU

KEMALETTİN TUĞCU KİMDİR?

Kemalettin Tuğcu 27 Aralık 1902'de doğup 18 Ekim 1996'da hayatını kaybetti.

200'den fazla Türkçe romana imza attı. İstanbul'da doğdu. Ayaklarındaki bir özür nedeniyle, uzun süreli eğitim görmedi. Kendi kendini yetiştirmiş olan Tuğcu, 13 yaşlarında şiir ve öykü yazmaya başladı. Özellikle, acıklı konuları ve melodramatik olay örgüleri olan romanlarıyla tanındı.

1928 yılında Türkiye Yayınevi'nde çalışmaya başlayan Tuğcu'nun ilk romanı, 1936 yılında yayımlandı. Türkiye'nin hızlı bir değişim geçirdiği, özellikle köyden kente göçle birlikte kentlerin büyüdüğü, şehir merkezlerinde ahşap evler yıkılıp apartmanlar inşa edilirken kentlerin çevresinde kenar mahallelerin oluştuğu 1960'lı yıllarda Kemalettin Tuğcu'nun kısa romanları çok sayıda okura ulaştı. Okurları çoğunlukla çocuklardan ve gençlerden oluşan Kemalettin Tuğcu'nun 300'den fazla romanı yayımlandı.

Kemalettin Tuğcu, Türk sinemasında çocuk yıldızların rol aldığı filmlerin ilki olan Ayşecik'in senaryosunu kaleme almıştır. "Baba Evi" adlı romanı, aynı adlı televizyon dizisine ilham vermiştir.

1990'lı yılların sonlarında aynı adlı kitaplarından uyarlanarak yayınlanan Üvey Baba, Küçük Besleme, Mercan Kolye, Babamın Günahı ve Altın Saçlı Kız filmleri ile filmlerin devamı niteliğinde aynı kadroyla çekilen Üvey Baba, Küçük Besleme, Mercan Kolye dizileri büyük başarı kazanmıştır. 18 Ekim 1996 tarihinde vefat eden Kemalettin Tuğcu Çengelköy mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.