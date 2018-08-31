Elgin City - Stirling Albion karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Elgin City, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Stirling Albion takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Elgin City son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stirling Albion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Elgin City galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Stirling Albion galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Elgin City son haftadaki Montrose müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stirling Albion ise Stenhousemuir maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elgin City, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Stirling Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stirling Albion, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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