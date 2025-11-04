Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Elif Buse Doğan'dan Murat Özdemir açıklaması: Konuşacak bir şey yok - Magazin haberleri

        Elif Buse Doğan'dan Murat Özdemir açıklaması: Konuşacak bir şey yok

        Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinin bitmesine neden olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Elif Buse Doğan, yeni açıklamalarda bulundu; "Kendisiyle 20 gündür tanışıyorum. Konuşacak bir şey yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 08:20 Güncelleme: 04.11.2025 - 08:39
        "20 gündür tanışıyorum"
        Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile eylül ayında boşanmıştı. 1.5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

        Ebru Gündeş ve Murat Özdemir
        Ebru Gündeş ve Murat Özdemir

        Ayrılığın ardından Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'i Elif Buse Doğan ile aldattığı, boşanma nedeninin de bu olduğu ileri sürülmüştü. Doğan, bu iddianın doğru olmadığını yaptığı açıklamayla dile getirmişti.

        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elif Buse Doğan, 'Akustik Renkler 2' projesinin çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Murat Özdemir ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan Elif Buse Doğan; "Zaten sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapmıştım. Kendisiyle 20 gündür tanışıyorum, bu konuyla ilgili de konuşacak bir şey yok" dedi.

        #Elif Buse Doğan
