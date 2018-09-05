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Elif dizisi devam edecek mi, yeni sezonda var mı?

Elif dizisi, 2014 yılından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin severleri yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ederken 2018-2019 sezonunda da ekranlarda olacak. Peki, Elif dizisi ne zaman başlıyor? Elif dizisinin yeni sezon tarihi...

05.09.2018 - 15:01 | Güncelleme:

Kanal 7'nin en çok izlenen dizilerinden olan Elif dizisi yeni sezonunda da izleyicilerle buluşacak. 755 bölümü geride bırakan dizinin 5. sezonu ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi...

ELİF DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elif dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Fakat dizi daha önceki sezon başlangıçlarını Eylül ayının ortalarına denk gelen Pazartesi günleri yapıyor. Özel bir durum oluşmadığı taktirde Elif 4. sezona Eylül'de başlayacağı tahmin ediliyor. Dizi ekibi Elif dizisin hedefinin 1.000 bölüm olduğunu açıklamıştı. Ancak başka bir söylentiye göre dizi bu sezon final yapacak. Bakalım dizi bu hedefine ulaşabilecek mi?

ELİF DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Macide, Mustafa’nın ölümünün arkasında Tarık’ın olduğunu düşünürken şüphelerinde haklı çıkar. Mustafa’nın ölmeden önce telefonuna kaydettiği konuşmalar bu sır perdesini çözer. Tarık ülkeyi terk etmek için bütün hazırlıklarını tamamlar fakat Rana’nın hazırladığı büyük sürprizden haberi yoktur. Tarık ve Rana, tekneye gitmek üzere yola çıkarlar. Tarık bütün pisliklerinden kurtulacağı ve Rana’yla huzurlu bir hayat süreceği için çok mutludur. Tarık ve Rana limana vardıklarında Tarık hayatının en büyük şokunu yaşar. Öte yandan Melek ve Elif konaktan ayrılıp kendilerine yeni bir hayat kurmak ister. Yeni hayatlarının hayalini kuran anne kızın ise başlarına beklenmedik bir olay gelir.

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