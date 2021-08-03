Taciz itirafı: Nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum! 0:00 / 0:00

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz da konuyla ilgili, "Çok üzgünüm..." paylaşımını yaptı.

"NASIL KAÇTIĞIMI HATIRLAMIYORUM!"

Ardından kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunan ve 2016'da tacize uğradığını ifade eden Yılmaz, Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi anlattı. Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Elif Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp, ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp, bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip, beni taciz etmişti. Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim, çıkarken korkup, evden çıkmış ve kimseyi doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım, çaresizdim... Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı. Ben de susmuyorum! Hâlâ şikayetçiyim." açıklamasını yaptı.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz

HAFSANUR SANCAKTUTAN: DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da geçtiğimiz haftalarda, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum." demişti.

Hafsanur Sancaktutan

SERAY KAYA: ARTIK KORKMUYORUM!

Oyuncu Seray Kaya (30) da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamıştı.

Seray Kaya

Kaya, "Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.