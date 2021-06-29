'İtiraf ediyorum, istismara uğradım!'

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıklarına ilişkin Elmalı davası Türkiye'nin gündemine oturdu. Davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkmasından sonra ünlüler isyan etti. Bazı isimler ise maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan itiraf etti.
"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM"
Yaşanan olay sonrasında ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan (21),kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulundu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum." dedi.
SERAY KAYA: ARTIK KORKMUYORUM
Oyuncu Seray Kaya (30) da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.
Kaya, "Ben de çocuktum! Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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