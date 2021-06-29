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Elmalı davasıyla ilgili açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTİSMARI ÇİZİMLERLE ANLATMIŞLARDI

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.