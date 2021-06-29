AK Parti'den 'Elmalı davası' açıklaması! 0:00 / 0:00

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Elmalı davası'yla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"FAİLLER EN AĞIR CEZAYI ALMALIDIR"

"AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.

"EVLATLARIMIZ GÜVEN ALTINDADIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.

"HUKUKİ SÜRECİ İZLİYORUZ"

Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."