"Alçaklar en ağır cezayı almalıdır!" 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AA'da yer alan habere göre Kalın, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."