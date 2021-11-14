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Haberler Magazin Elif Yılmaz, Miss Fashion World'de dereceye girdi: Sürpriz olmadı - Magazin haberleri
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Elif Yılmaz, Miss Fashion World'de dereceye girdi

Miss Fashion Türkiye 1'incisi Elif Yılmaz, 13 Kasım'da Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'den dereceyle döndü. Yılmaz, 30 ülkenin katıldığı yarışmada "first runner-up" seçildi

Elif Yılmaz, Miss Fashion World'de dereceye girdi: Sürpriz olmadı - Magazin haberleri
Miss Fashion World'de dereceye girdi: Sürpriz olmadı
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HABERTURK.COM

2020 yılında yapılan Miss Fashion Türkiye yarışmasında 1'inci seçilen Elif Yılmaz, Miss Fashion World'de Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Uluslararası yarışma, 13 Kasım'da Dubai'deki The Meydan Hotel'de gerçekleşti.

30 ülkenin katıldığı yarışmada podyuma çıkan Elif Yılmaz dereceye girmeyi başardı. Yılmaz, jürinin oylaması sonucu "first runner up" seçilerek kraliçe tacı taktı.

"SÜRPRİZ OLMADI"

Elif Yılmaz, yarışma sonrası mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Dereceye gireceğime olan inancım tamdı. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı. Bu yarışma için ertelediğim birçok projem vardı. Türkiye'ye döner dönmez, özellikle oyunculukla ilgili projelerime ağırlık vereceğim.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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