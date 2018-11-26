Elimi Bırakma 18. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'da Kadir, Azra'nın Mert'in velayeti için girdiği davada büyük bir oyun oynadığı ortaya çıkıyor. Cenk, Azra'yı eve getirmeye kararlı, Feride'nin de gönlü Azra'nın gelmesinden yana ancak, Azra'yı Feride'nin gözünde kötü göstermek isteyen Çelen ailesinin diğer fertleri boş durmayacak. İşte Elimi Bırakma 19. yeni bölüm fragmanı ve 18. son bölüm özeti...

ELİMİ BIRAKMA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. Cenk ise tüm bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra’nın gönlünü kazanmaya çalışır.

Feride ise Azra’nın habersiz gidişine çok kırılmış olmasına rağmen ailesine karşı onu korumaya devam eder. Azra’nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir.

Mesut içine düştüğü tuzak yüzünden cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Bu durum Hülya’nın da ciddi kararlar almasına neden olur.

Azra uzun süredir yaşadığı olumsuzluklara karşı artık dayanamaz ve bir karar alır.

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