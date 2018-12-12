Elimi Bırakma 21. yeni bölümü ile Pazar akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Elimi Bırakma 20. son bölümünde; Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaştı. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlendi. İşte, Elimi Bırakma 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ELİMİ BIRAKMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşır. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlenir… Azra, Cenk ve Feride Hanım da bu konuda Kadir’e güvenirler…

Kadir diğer tarafta gizlice yürüttüğü Melis ilişkisinde duygularına engel olamaz ve Melis’e daha çok bağlanmaya başlar. Sumru ise Azra’ya sunduğu ağır teklifin karşılığını beklerken Cansu’nun babasıyla yüzleşmesi anne kız arasında büyük bir gerilime neden olur. Cansu öfkeyle evi terk eder… Cenk ise Azra’ya onu mutlu edecek bir doğum günü sürprizi hazırlar…

Elimi Bırakma 21. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

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