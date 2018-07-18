Elizabeth Hurley, sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımında, çıplaklık konusunda daha temkinli davrandı.

53 yaşındaki İngiliz modelin oğlu Damian, annesinin bikinili pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.







İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu pozlar nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini dile getiren Damian, annesine "Ne olur artık giyinik pozlar paylaş" dedi.

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