Page, "Bunu hayatımdaki insanlara o mektubu göndermeden ve insanlara ilk kez anlatmadan çok önce ifade ediyordum ve kendimi rahat hissetmek ve o noktaya gelebilmek için bir an istediğimi biliyordum" dedi.

Elliot Page, geçtiğimiz yıl aralık ayında "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın 'Elliot' olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.