Elma bahçesinin yanına büyük bir havuz inşa ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Bu havuzda 300 bin ton civarında su depolayıp, yaza ekstra suyla girmiş oluyorum. Buradaki bahçelerim 1100 dönüm civarında. Elma, çok su isteyen bir bitki ve günlük en az dönüme 4-5 ton su düşürmem lazım. 4 ton civarında hesap ettiğimde 300 bin ton civarındaki suyum 800 dönümlük bir bahçeye iki ay takviye yapabiliyor. Yazın sıcak geçtiği haziran, temmuz, ağustos aylarında bizim için çok önemli. Bu aylar bahçelerin en çok suya ihtiyaç duyduğu zamanlar. İklim değişikliğinin sadece tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda sosyoekonomik yapıya da etkileri oluyor."