Yaz ayların serinleticisi, ramazan aylarının iç ferahlatıcı içeceği olan komposto şeker ihtiyacını dengeler. Elma kompostosu taze meyvelerden yapılmasıyla tarçınla daha lezzetli bir hal alır. Limon suyu kullanırsanız elma kompostosunun kararmasını engellersiniz.
Elma Kompostosu için Malzemeler;
- 5 tane elma
- 6,5 bardak su
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1,5 su bardağı toz şeker
Arzu ederseniz:
- 1 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
- 1 adet yıldız anason
Elma Kompostosu Nasıl Yapılır?
- Elmaları soyup çekirdeklerini çıkartarak dört eş parça bölelim.
- Çekirdek çıkarıcı makineniz varsa onu kullanabilirsiniz.
- Parçalara ayırdığımız elmaları daha küçük küpler halinde keselim.
- Derin bir tencereye aldığımız elmaları kararmaması için limonla ovalım.
- Şeker ve suyu ilave edip tencereyi kapağını kaparak pişirmeye alalım.
- Aroma katmak isterseniz tarçın, anason veya karanfil ekleyebilirsiniz.
- Meyveler yumuşayana kadar pişirelim.
- Soğuması için ocaktan alalım.
- Ardından kâse veya bardaklara koyarak sunalım.
- Dilerseniz taze naneyle süsleyebilirsiniz.
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