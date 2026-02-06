Çok farklı türden konseri ve tiyatro oyununu sahneye taşıyan, topluluk buluşmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok farklı alana ev sahipliği yapan Paribu Art, şubat ayı boyunca konserler ve tiyatro oyunlarıyla sanatseverleri buluşturacak.

Paribu Art’ın şubat programında 11 Şubat’ta Büşra Kayıkçı, dinleyenlere Anadolu’nun kültürel dokusuyla modern ses dünyası arasında ilmek ilmek örülmüş bir müzikal deneyim yaşatacak. 9-11 Şubat tarihleri arasında ise; oyunla başlayan bir anın nasıl bir kırılmaya dönüştüğünü anlatan Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz oyunu sahne alacak. Oyun, masum bir eğlence, beklenmedik bir olayla yerini sessizliğe ve sorulara bırakırken, suçtan çok hazır olmadan büyümeyi, sorumluluk almayı ve çocukluğun ne zaman geride kaldığını sorgulatıyor.

REKLAM

Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’in bir araya geldiği ÜÇ, ilk albümlerinin lansman konseriyye 12 Şubat’ta dinleyiciyle buluşuyor. Yıllar süren birliktelik ile şekillenen, kendilerine özgü eşsiz bir uyum ÜÇ, doğaçlamanın özgürlüğü, elektroniklerin enerjisi ve jazztronica dokuların iç içe geçtiği özel bir geceye dönüşüyor. Aynı gece bir diğer sahnede; İngiliz yazar Matthew Seager’ın uluslararası övgüler almış oyunu In Other Words yani Elma Labrador Çimen seyircilerle buluşacak. Elma Labrador Çimen, Alzheimer ile mücadele eden bir adamın ve ona hayatı boyunca eşlik eden kadının hikayesini sahneye taşıyor. Hatırlamanın ve unutmanın sınırında, bir ömür boyu süren sevginin gücünü anlatıyor. Birlikte yaşlanmanın incelikleri, hafızanın kırılganlığı ve aşkın kalıcılığı seyirciyi derinden etkileyen bir anlatımla buluşuyor.

REKLAM Vega, 2026'daki ilk İstanbul konserini 13 Şubat’ta Paribu Art’ta veriyor. “Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı”, “Serzenişte” ve “Elimde Değil” gibi hitlerle geniş kitlelerin belleğinde yer edinen grup, Paribu Art’ta gerçekleştireceği konser ile güçlü rock anlatısını, zamansız melodilerini aktarırken sahnedeki coşkusunu deneyimlemek isteyen müzikseverler için özel bir buluşma sunuyor. Aynı gece müziğin coşkusu Ezgi Sevgi Can ile devam ediyor. 15 Şubat’ta Çağrı Sinci Piano Live Sessions ile dinleyiciler müziğe doyarken 15 Şubat’ta sanat Önüm Arkam Duygularım Sobe oyunuyla devam ediyor. 45 dakikalık tek perdelik bu oyun, bir çocuğun gözünden şaşkınlık, korku, öfke, cesaret ve mutluluğu temsil eden figürlerle kurulan bir cümbüşle izleyiciyi duygu denizine davet ediyor. 18 Şubat’ta tiyatro oyunu Sürüklenmiş sahnelenirken, 19 Şubat’ta sahneye Volkan İncüvez çıkıyor. İncüvez ney, vokal, perdesiz gitar, elektro gitar ve çağlama enstrümanlarının kullanıldığı; makamsal müzik, modern müzik öğeleri ve doğaçlamalardan oluşan tek kişilik canlı performansını “Hepyek” konseri ile sergiliyor.

REKLAM 20 Şubat’ta Endophasia ile insan zihninin ve dilin sınırlarını keşfe çıkan sıra dışı bir performansı sahnede olacak. 2010 yılında yaşadığı beyin kanaması sonrası afazi ile tanışan bir insanın kişisel yolculuğundan doğan oyunda; dile erişimin kaybolduğu bu eşikte, bedenin, hafızanın ve zihnin birlikte ürettiği yeni ifade biçimleri ortaya çıkıyor. Endophasia, konuşmanın ötesine geçen içsel dünyayı görsel, işitsel ve bedensel anlatılarla bir araya getirerek seyirciyi benzersiz bir deneyime davet ediyor. 20 Şubat yine farklı bir oyunla devam ediyor. Aramızdaki Mesafe, farklı otorite biçimleri ile mücadele eden iki gencin otobiyografik hikayesine, tek kişilik, çok sesli bir tiyatro deneyimine tanıklığa davet ediyor. 21 Şubat’ta Mitoloji ve Tarih Kongresi gerçekleştirilecek ve akşamında Nuri Bilge Ceylan Taşra Üçlemesi Caz Projesi sahne alacak. REKLAM 23-27 Şubat tarihleri arasında, her gece farklı bir oyuncuyla provasız, yönetmensiz, her temsilin bambaşka bir maceraya dönüştüğü Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan sahneleniyor. Yazar Nassim Soleimanpour’un, ülkesinden çıkamadığı yıllarda yazdığı, özgürlük arzusunu, iç sesini, kuşağının yaşadıklarını içine sakladığı hikâye, her oyuncu tarafından tekrar tekrar farklı dillerle yorumlanıyor. 2011’den bugüne, 30’dan fazla dile çevrilen, 3.000’in üzerinde sahnelenen oyun, hem güldüren hem de insanın içini burkan, düşündüren, şaşırtan bir deneyim oluyor. Her oyuncuyla yeniden yazılan, yeniden canlanan ve yeniden var olan oyun, herkesin bildiği tiyatro kurallarını bir kenara bırakıp: “Peki şimdi ne olacak?” diye nefeslerin tutulduğu deneyime dönüşüyor. Tek bir oyunun 40 oyuncu tarafından 40 akşam ve 40 farklı duyguyla verileceği oyunun şubat programı 23 Şubat Pazartesi 19.00’da Onur Ünsal ile başlıyor. Aynı akşam 21.00’de temsil Ayça Bingöl’ün olurken, 24 Şubat Salı 19.00’da Şevval Sam, 21.00’de İdil Sivritepe oyun için sahneye çıkıyor. 25 Şubat Çarşamba 19.00’da Melikşah Altuntaş, 21.00’de Selen Öztürk’ün sergileyeceği performanslar sonrası oyun 26 Şubat Perşembe 19.00’da Funda Eryiğit, 21.00’de Sezin Akbaşoğulları tarafından canlandırılıyor. Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan’ın şubattaki son oyunları ise 27 Şubat Cuma 19.00’da Erkan Kolçak Köstendil, 21.00’de Hazal Türesan’ın sahnesiyle tamamlanıyor.

REKLAM 25 Şubat’ta sahne Kırkbinsinek’in konseriyle buluşurken, 26 Şubat’ta sahneyi Sevda Deniz Karali devralıyor. Ukulele ve gitarıyla kurduğu samimi müzikal birlikteliklere “Sakin Konser” adını veren Karali, sahnede müzikle söz arasında sıcak ve doğal bir bağ kuruyor. 27 Şubat’ta ise Paribu Art’ta kültür sanat yine müzikle devam ediyor. Manchester merkezli müzisyenler Rob Turner (ex–GoGo Penguin) ve Liviu Gheorghe’nin (ex–Matthew Halsall) yaratıcı huzursuzluk ve derin dostlukla şekillenen yeni projesi Elf Traps, doğaçlamadan doğan sınır ötesi bir ses evreni sunuyor. Paribu Art’ın şubat programı 28 Şubat’taki Sayfadan Sahneye: Türkiye'de Punk Fanzinleri ve Yeraltı Müziği ve Bedük’ün sahnede yarattığı sinematik deneyim Silk Orient ile tamamlanıyor. Bedük, Silk Orient ile Doğu ile Batı’nın, geçmiş ile geleceğin kesiştiği bir noktada, türler ötesi bir müzikal yolculuk izleyenleri bekliyor. REKLAM KREK VR, izleyici deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi bir projeye Paribu Art iş birliğiyle imza atıyor. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği KREK VR projesinin oyuncu kadrosunda Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz yer alıyor. 180 derece izleme deneyimi sunan KREK VR’ın ilk gösterisi “35 Mayıs”, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. “35 Mayıs”, izleyiciyi yalnızca bir seyirci olmaktan çıkararak hikayenin aktif bir parçası haline getiriyor ve karakterlerin dünyasına doğrudan dahil ediyor. KREK’in dijital anlatı biçimlerine yönelik keşiflerinin bir sonucu olarak tasarlanan bu gösteri, izleyiciyle kurulan ilişkiyi yeniden tanımlıyor. 17 Aralık itibarıyla gösterime giren ve şubat ayında da devam eden “35 Mayıs”, 8 kişilik gruplar halinde izlenebilen seanslarla haftanın 6 günü seyirciyle buluşuyor.