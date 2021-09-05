1352 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan 669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri programı belli oldu. İşte detaylar...

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya'dan canlı yayınla 4-5 Eylül'de DMAX'te izlenebilecek.

4 Eylül Cumartesi 12:00'da başlayan yağlı güreşler, 5 Eylül Pazar günü 10:30'da yayınlanmaya başlayacak.

GÜREŞTE ELMALI'NIN YERİ VE ÖNEMİ

Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor.

Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.

Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlandı.

Kovid-19 salgınına kadar kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururdu. Güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyordu.