Elon Musk'a kızından suçlama: Sen bir seri zinacısın!

Elon Musk'ı kendisi hakkındaki gerçeği söylememekle suçlayan Vivian Jenn Wilson; "Eğer benim hakkımda yalan söyleyeceksen neden bu kadar aptalca bir yöntemi seçesin ki? Aptallığın da ötesinde, umutsuz bir durum. Birinin buna beş saniye bile inanması beni aşıyor. Beni yanlış cinsiyetlendirmek için elinden geleni yapmandan bahsetmiyorum bile. Dürüst olmak gerekirse sadece üzücü" dedi.