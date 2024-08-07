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        Haberler Dünyadan Elon Musk'a kızından suçlama: Sen bir seri zinacısın! - Magazin haberleri

        Elon Musk'a kızından suçlama: Sen bir seri zinacısın!

        Elon Musk'ın cinsiyetini ve adını değiştiren kızı Vivian Jenna Wilson, bağını kopardığı babasını suçladı: Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemekten vazgeçmeyen bir seri zinacısın

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:56
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        Elon Musk'ın cinsiyet değiştiren ve babasıyla bağını tamamen koparan kızından ciddi suçlama geldi.

        2022'de 18 yaşına girince cinsiyetini değiştiren ve Xavier Alexander Musk olan adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştiren kızı, Musk'ın hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Çocuklarıyla videosunu "5 oğlan da çok mutlu" notuyla paylaşmıştı.

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        Vivian Jenn Wilson; "Buna gerçekten inanıyor musun, yoksa kendi hayal ürünü fantezi ülkende mi yaşıyorsun bilmiyorum ve açıkçası umurumda değil. 'Sevecen baba' olarak marka imajını yeniden inşa etmeye çalışıyorsun ve bunu tartışmaya açmadan bırakmayacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kesinlikle acıklı bir durum" ifadesini kullandı.

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        Elon Musk'ı kendisi hakkındaki gerçeği söylememekle suçlayan Vivian Jenn Wilson; "Eğer benim hakkımda yalan söyleyeceksen neden bu kadar aptalca bir yöntemi seçesin ki? Aptallığın da ötesinde, umutsuz bir durum. Birinin buna beş saniye bile inanması beni aşıyor. Beni yanlış cinsiyetlendirmek için elinden geleni yapmandan bahsetmiyorum bile. Dürüst olmak gerekirse sadece üzücü" dedi.

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        Geçen ay Elon Musk, Jordan Peterson'a, Wilson'a atıfta bulunarak çocuklarından birinin "uyanmış zihin virüsü tarafından öldürüldüğünü söyleyerek; “Bundan sonra uyanmış zihin virüsünü yok etmeye yemin ettim” demişti. Röportajda kendisini “kültürel Hıristiyan” olarak da tanımlamıştı.

        Wilson, Threads platformunda şunları yazdı: Yeni bakış açının 'Batılı değerler / Hıristiyan aile babası' meselesi olduğunu anlıyorum ama bu çok tuhaf bir seçim. Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemekten vazgeçmeyen bir seri zinacısın."

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        Vivian Jenn Wilson, bir süre önce başka bir sosyal medya açıklamasında, 11 çocuğu olan 53 yaşındaki Tesla kurucusunu, 36 yaşındaki müzisyen Grimes ile paylaştığı 3 çocuğunu annelerine göstermemekle suçlamıştı.

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        20 yaşındaki Vivian Jenna Wilson; "Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi Grimes şu anda Elon ile 3 çocuğu için bir velayet savaşı içerisinde. Ancak muhtemelen bilmediğiniz şey, Elon'ın bir çocuğun hayatındaki en önemli gelişim döneminde yasa dışı ve sürekli olarak çocuklarını, yani onun çocuklarını annelerinden uzak tuttuğudur" demişti.

        #Elon Musk
        #Vivian Jenna Wilson
        #trans
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