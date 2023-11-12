Elon Musk'ın hayatı film oluyor
Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor
Giriş: 12.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:20
1
'Forbes' dergisinin açıkladığı 'milyarderler listesi'nde 240,7 milyar dolarlık servetiyle zirvede bulunan Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak.
2
Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak sinemaya yansıtılacak.
3
Amerikan yapım şirketi A24, 52 yaşındaki iş insanını sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.