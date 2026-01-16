Elon Musk’ın çocuğunun annesi St. Clair'den, Grok'un sahibi xAI şirketine dava

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan yazar ve siyasi yorumcu Ashley St. Clair, Musk'a ait xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilen yapay zeka robotu Grok hakkında yargı yoluna gitti.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ AĞIR SUÇLAMALAR

CBS News’un haberine göre St. Clair, Grok’un kendisine ait cinsel içerikli görseller ürettiği iddiasıyla New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde dava açtı. St. Clair dava dilekçesinde, Grok sisteminin 'ihmalkar davrandığını' ve kullanıcıların kendisine ait cinsel içerikli 'deepfake' fotoğraflar oluşturmasına zemin hazırladığını savundu. Yapılan şikayetlere rağmen sistemin bu tür davranışları yeterince sınırlamadığını belirten dilekçede; "xAI'nin ürünü Grok, kurbanlarını soyup aşağılamak ve cinsel olarak istismar etmek için yapay zekayı kullanan bir araçtır" ifadelerine yer verildi.

St. Clair'in avukatı Carrie Goldberg ise yaptığı açıklamada, xAI'nin makul ölçüde güvenli bir ürün olmadığını vurgulayarak şirketi 'kamunun baş belası' olarak nitelendirdi. Goldberg, müvekkilinin rızası dışında üretilen taciz edici ve aşağılayıcı resimlerin X platformunda yayılması nedeniyle bu davayı açtıklarını belirtti.