        Elon Musk'ın çocuğunun annesi St. Clair'den, Grok'un sahibi xAI şirketine dava - Magazin haberleri

        Elon Musk’ın çocuğunun annesi St. Clair'den, Grok'un sahibi xAI şirketine dava

        Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi olmasıyla da tanınan yazar ve siyasi yorumcu Ashley St. Clair, yapay zekâ robotu Grok'un kendisine ait cinsel içerikli deepfake görseller ürettiği iddiasıyla xAI'ye dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:26 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:38
        Grok'a dava açtı
        ABD'li iş insanı Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan yazar ve siyasi yorumcu Ashley St. Clair, Musk'a ait xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilen yapay zeka robotu Grok hakkında yargı yoluna gitti.

        DAVA DİLEKÇESİNDEKİ AĞIR SUÇLAMALAR

        CBS News’un haberine göre St. Clair, Grok’un kendisine ait cinsel içerikli görseller ürettiği iddiasıyla New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde dava açtı. St. Clair dava dilekçesinde, Grok sisteminin 'ihmalkar davrandığını' ve kullanıcıların kendisine ait cinsel içerikli 'deepfake' fotoğraflar oluşturmasına zemin hazırladığını savundu. Yapılan şikayetlere rağmen sistemin bu tür davranışları yeterince sınırlamadığını belirten dilekçede; "xAI'nin ürünü Grok, kurbanlarını soyup aşağılamak ve cinsel olarak istismar etmek için yapay zekayı kullanan bir araçtır" ifadelerine yer verildi.

        St. Clair'in avukatı Carrie Goldberg ise yaptığı açıklamada, xAI'nin makul ölçüde güvenli bir ürün olmadığını vurgulayarak şirketi 'kamunun baş belası' olarak nitelendirdi. Goldberg, müvekkilinin rızası dışında üretilen taciz edici ve aşağılayıcı resimlerin X platformunda yayılması nedeniyle bu davayı açtıklarını belirtti.

        ULUSLARARASI TEPKİLER VE KISITLAMALAR

        Grok üzerinden ünlülerin ve sivil vatandaşların sahte müstehcen görsellerinin üretilmesi, dünya genelinde büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Elon Musk, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada Grok'u yasa dışı içerik üretimi için kullananların, bu içeriği bizzat yüklemiş gibi sorumlu tutulacağını söylese de bu beyan tepkileri dindirmedi.

        Süreci yakından takip eden bazı ülkelerin yaklaşımları ise şöyle: Avrupa Birliği: Konuyu çok ciddi bulduğunu ve değerlendirme sürecinde olduğunu açıkladı. Malezya ve Endonezya: Yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle Grok’a erişimi geçici olarak kısıtladı. Hindistan ve Japonya: X platformuna kapsamlı inceleme talimatı vererek müstehcen içeriklere karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

        #Elon Musk
        #Ashley St. Clair
