"HAYATIMIN EN ACILI ANIYDI"

32 yaşındaki model, birçok ünlü ismin "Acılar vız geldi" açıklamasının aksine, "Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" ifadelerini kullandı.

Evde suda doğum yapan Elsa Hosk, "O zamandan bu yana birkaç gün geçti. Bazen ona bakıyorum ve birlikte neler yaşadığımızı düşündüğümde ağlıyorum" dedi.