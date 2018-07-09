Kanser hastalığı ile mücadele eden Elvis Costello, Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldı.



63 yaşındaki şarkıcı, "Agresif ve ufak bir kanserli hücre tespit edildi ve bu sebeple ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.



İngiliz sanatçının ameliyat için hazırlandığını açıklayan Costello’nun doktoru, Costello'nun kendisini iyi hisseder hissetmez konser ve albüm çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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