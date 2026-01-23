Emekli bayram ikramiyesinde artış yapılacak! 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Konuya ilişkin çalışmalar devam ederken, 2026 yılı için ikramiyelerde yüzde 25 oranında artış yapılacağı öngörülüyor. Kesin rakamın ise Şubat ayında netleşmesi bekleniyor. Peki, 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının açıklanmasının ardından gözler bayram ikramiyesine döndü. Geçtiğimiz sene 4 bin TL olarak verilen rakamın bu sene artması bekleniyor. Net tutarın ise Ramazan Bayramı öncesi, Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2026 KURBAN-RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜZDE KAÇ ARTACAK?
Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.