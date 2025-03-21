Emekli bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu yasa teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu sebeple milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete kararlarına çevrilmiş durumda. Teklife göre; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahiplerine her iki bayram için 4'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi? 4000 TL emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM’den geçtikten sonra yasalaşacak. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri her iki bayram için 4’er bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu noktada milyonlarca vatandaş ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, YASALAŞTI MI?
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, henüz TBMM Genel Kurulu'ndan geçmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Genel Kurul'da protestolar yaşandı. Bu nedenle emekliye verilen bayram ikramiyesini yükseltecek kanun teklifinin görüşmelerine geçilemedi.
Gözler, ikramiyeler için gelecek haftaya çevrildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?
Emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkarak teklifin en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifle 3 bin liralık ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilecek. İkramiyelerde yüzde 33 oranında bir artış yapılacak.
Bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak. Senede 2 kez verilen ikramiyelerin bu yıl için toplam maliyeti ise 134,5 milyar lira olması öngörülüyor. Gelecek hafta teklifin en geç 27 Mart Perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.
Kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
4 bin liralık ikramiyenin 28 Mart Cuma ya da 29 Mart Cumartesi günü hesaplara yatırılması bekleniyor.
Beklenti bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden önce ikramiyelerin yatırılması yönünde.
ÖDEME TAKVİMİ İÇİN GÖZLER SGK'DA!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntıları yazdı:
Emeklilik dilekçesini 28 Şubat’a (kamu çalışanları için 14 Mart’a) kadar verenlerin emekli aylıkları 1 Mart’tan (kamu çalışanları için 15 Mart) geçerli olarak bağlanacak. Geçen yıl Kurban Bayramı haziran ayına rastladı. 2024 yılı haziran ayından bu yılın mart ayına kadar emekli olanlar ilk defa bu Ramazan Bayramı’nda ikramiye alacaklar. Emeklilik dilekçesini şubat ayında verenlerden ilk emekli aylığı ödemesi nisan ayına sarkanların bayram ikramiyesi de emekli aylıklarıyla birlikte nisan ayında ödenecek.
Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK DOSYADAN İKRAMİYE
Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanlara 4 bin lira ikramiye ödenecek. Kendi aylığının yanı sıra ölen eşinden dul aylığı alan veya aynı anda hem dul aylığı hem de yetim aylığı alanlara, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek.
İKRAMİYELER HİSSELERİ ORANINDA ÖDENECEK
Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanan eşler 2000 lira, yüzde 75’i oranında dul aylığı bağlanan eşler ise 3000 lira ikramiye alacaklar.
Yetim aylığı yüzde 25 oranında bağlananlara 1000 lira, yüzde 50 oranında bağlananlara ise 2000 lira ikramiye ödenecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlar 1000 lira, yüzde 45 olanlar 1800 lira ikramiye alacak.
PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ İADE EDİLMEZ
Emeklilere ikramiye ödemeleri genellikle bayramdan önceki hafta yapılıyor. 2021 yılında yapılan düzenlemeye göre, ikramiyeyi alan emeklinin bayramdan önce vefat etmesi halinde ikramiyenin iadesi gerekmiyor.