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        Haberler Kısayol Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Kurban Bayramı öncesi SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi yatar mı, ödeme tarihi ne zaman?

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesi yatar mı, ödeme tarihi ne zaman?

        Milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyesi yatacağı tarihi merak ediyor. 16 Haziran'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinin yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtında. Peki Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:06
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        Emekli bayram ikramiyesi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Geçen bayramda ise 3 bin lira alan emekliler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihini araştırıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesi yatar mı, ödeme tarihi ne zaman?

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

        Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

        Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

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        EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

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