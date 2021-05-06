Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50’sini eş, yüzde 25’erlik kısmını ise kızları alacak. Bu durumda eşe 550 TL, çocuklara ise 275’er TL ikramiye ödenecek.