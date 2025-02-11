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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025: Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zam farkı ne kadar, kaç TL?

        Emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tutarı 2025: SSK, BağKur en düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

        Emekli zam farkı ödemeleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak 2025 itibarıyla emekli zammı yüzde 15,75 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya yükseldi. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası farkların ne zaman ödeneceği merak konusuydu. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemeleri için tarih belli oldu. Peki, 2025 emekli zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, SSK, BağKur en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tutarı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:49
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        Emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tutarı gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 2025 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise gözler zam farklarının yatacağı tarih için gelecek açıklamalara çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. Farkların hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

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        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.

        SGK'dan yapılan açıklamaya göre, maaş farkları 11 Şubat 2025 Salı bugün hesaplara yatacak.

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        SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.

        Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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        EMEKLİ ZAM FARKI NE KADAR, KAÇ TL?

        Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 12 bin 500 lira maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.

        En düşük emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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