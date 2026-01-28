Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2026 OCAK: SGK 4A, 4B SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

        Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026 Ocak: SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?

        SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026 Ocak ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı belli oldu. 206 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artış yaşadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,4 zamla 16.881 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Ancak bu artışı içeren düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Ocak ayında en düşük emekli aylığı eski tutar olan 16.881 TL üzerinden yatırıldığından ek ödeme yapılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri...

        Giriş: 28.01.2026 - 10:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:29
        1

        2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığına ise yüzde 18,4 oranında zam yapıldı. Buna göre Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Ancak bu artışı da içeren düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle en düşük tutar üzerinden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını eski tutar olan 16.881 TL üzerinden aldı. Gözler ise zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2026 Ocak SGK emekli maaş farkları ödeme tarihi son durum…

        2

        2026 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

        6 aylık enflasyona göre, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2026 Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 18,4 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseldi.

        Memur ve memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ

        En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

        Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

        Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

        Kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        5

        EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR ÖDENECEK?

        En düşük emekli maaşı için düzenleme Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmedi. En düşük emekli aylığı alan emekliler, Ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak aldı.

        Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi açıklanacak.

        Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.

        Emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        7

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
