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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA | Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammı netleşiyor Temmuz 2025! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mayıs ayı enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi ocak ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:06
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        Emekli maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı, bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, temmuzda emekliye 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

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        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.

        Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak hesaplandı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi.

        Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.

        Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.

        Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.

        En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.

        En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.

        En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.

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        Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.

        6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.

        Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecekç

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        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon farkı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Temmuz ayında, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz'da emekli maaşı zam oranı zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?

        SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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