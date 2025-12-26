Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2026: (4A,4B) SSK Bağkur 2026 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak?

        Emekli maaş zammı hesaplama işlemi: (4A,4B) SSK Bağkur 2026 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Yeni yıla girmeden önce emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammıyla birlikte 1 Ocak itibarıyla pek çok kalemin de ücreti değişecek. Enflasyon farkına göre ortaya çıkan emekli maaş zammı ise merak ediliyor. SSK Bağkur emeklileri için kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı % 11,20 oldu. Peki 2026'da en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? İşte, 2026 Ocak zammına göre emekli zammı hesaplama işlemi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 09:06 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücret zammı sonrası emekli maaş zammı son gelişmeleri merak ediliyor. TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre değişkenlik gösteren emekli zammı, yüzdelik oranda önemli ipuçları veriyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve böylece memur-emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. Peki 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Ocak 2026’da emekliler yüzde kaç zam alacak? İşte, 2026 emekli zamlı maaş tablosu ile ilgili bilgiler

        2

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2026

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 5 Ocak 2026’da netleşecek.

        5 AYLIK VERİ KESİNLEŞTİ

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı 5 aylık veriye göre % 11,20 olarak açıklandı.

        SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI (4A-4B-4C) EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

        2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.

        Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.

        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        4

        2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

        Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

        Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

        Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

        Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Aralık ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Açıklanacak olan veri ile 2026 Ocak emekli maaş zammı belli olacak.

        Sosyal destek ödemeleri artıyor!
        Sosyal destek ödemeleri artıyor!
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!