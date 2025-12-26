EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2026

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 5 Ocak 2026’da netleşecek.

5 AYLIK VERİ KESİNLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı 5 aylık veriye göre % 11,20 olarak açıklandı.

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI (4A-4B-4C) EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ