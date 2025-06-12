Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından, emekli maaş zammında gözler haziran ayında açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, temmuz ayı emekli maaşı büyük oranda açıklık kazanmış olacak. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kurlular, emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz emekli maaşı zammına ilişkin tüm detaylar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi.
Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.
En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.
En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.
En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.
Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecekç
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon farkı kadar oluyor.
Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Temmuz ayında, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz'da emekli maaşı zam oranı zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.
Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları Ocak ayında 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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